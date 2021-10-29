«Я не замужем»: Буланова высказалась о чувствах, которые испытывает к Элджею

Не так давно Татьяна Буланова устроила личную жизнь. Артистка состоит в отношениях с бывшим теннисистом Валерием Рудневым. Экс-спортсмен младше исполнительницы на 19 лет, но влюбленных совершенно не смущает разница в возрасте. В ЗАГС пара пока не спешит. А накануне в YouTube-шоу «Музыкалити» артистка призналась, что ей симпатичен Элджей.

«Я не замужем, поэтому говорю, что свободна. Но парень у меня есть. Он помладше меня. Элджей мне нравится. Он в разводе, я тоже. Но я для него, наверное, старовата. Хотя, кто знает», — отметила Буланова.

Напомним, минувшим летом стало известно о том, что рэпер развелся с телеведущей Настей Ивлеевой.

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