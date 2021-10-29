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«Идеально, если бы границы открыли»: Меладзе объяснил, почему брат не переезжает из Украины в Россию

Как отметил певец, он верит, что когда-нибудь все ограничения будут стерты.

«Идеально, если бы границы открыли»: Меладзе объяснил, почему брат не переезжает из Украины в Россию
Валерий и Константин Меладзе. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Валерий Меладзе объяснил, почему его брат Константин не переезжает из Украины в Россию, хотя этим летом купил дом в Подмосковье.

«У него семья, дети живут в Украине. Он не может собрать всех и перевезти в Россию. Для нас было бы идеально, если бы границы были открыты, как это было раньше. Кто хочет — поехал. Я верю, что когда-нибудь все эти ограничения для общения будут стерты».

Валерий Меладзе

Как отметил Валерий Меладзе, то что происходит сейчас в мире ненормально. При этом он заявил, что периодически они с братом встречаются. Последний раз путь до Киева составил у Меладзе восемь часов туда и десять обратно. По словам музыканта, он пел песни перед украинцами на русском языке и никого это не смутило, сообщает «АиФ».

Константин Меладзе
Константин Меладзе. Фото: Globallookpress.com

Напомним, что Валерий Меладзе живет в России с женой певицей Альбиной Джанабаевой. Продюсер Константин Меладзе много времени проводит на Украине с женой певицей Верой Брежневой.

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