«Если в 40 лет нет, то и не будет»: Малькова высказалась о деловой репутации Макеевой

Анастасия Макеева в этом году вышла замуж за Романа Малькова. Недавно они побывали на Мальдивах, а затем в Греции. Бывшая жена бизнесмена-строителя тем временем продолжает утверждать, что многодетный отец не платит алименты.

Накануне Светлана отозвала иск который подавала на Анастасию от имени дочери. Актриса прокомментировала этот момент в своем микроблоге.

«Иск о взыскании с меня 500 тысяч рублей – заведомо проигрышное дело. Даже студент понимает, что в 14 лет нет никакой деловой репутации. Снова ложь и псевдо-доброта для инсты. Цирк», — написала Макеева.

Малькова молчать не стала.

«Деловой репутации в 14 лет еще нет. Есть достоинство, к которому приложится и репутация. Всему свое время. А вот если в 40 нет, то и не будет», — написала Светлана Малькова в своем инстаграм.

Напомним, семь лет назад Роман и Светлана Мальковы переехал из России в Словению. В прошлом году строитель вернулся на родину на заработки, где и встретил новую любовь.

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