«Все бедненько!»: Дейнега озвучила сумму, которую Солнцев потратил на свадебное платье жены

Певица Милена Дейнега озвучила примерную сумму, которую потратил фрик Гоген Солнцев на свадьбу со своей любимой — Полиной Терешкович. По ее словам, торжество ее сильно разочаровало.

«Если честно, то на свадьбу Гогена не было потрачено даже и пятисот тысяч рублей! Все очень бедненько! Алкоголь дешевый, гостей угощали какими-то крекерами с помидорами. Мне реально смешно, когда читаю, что на эту свадьбу потрачены миллионы!» Милена Дейнега

Как отметила Милена Дейнега, особенно смешно ей было смотреть на платье невесты Полины Терешкович. Оно, как считает исполнительница, стоит максимум три тысячи рублей. На свадьбе Солнцев и невестой ни разу нормально не поцеловались, сидели раздельно. Ей просто стыдно перед людьми, которые посетили торжество, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Гоген Солнцев женился на дочери бывшей жены Екатерины Терешкович Полине. Бывшая супруга на свадьбе не появилась.

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