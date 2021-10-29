И капельки на солнышке блестят: Каменских на пляже в салатовых стрингах поманила пышной «как у Ким»

Исполнительница хита «Попа как у Ким» Настя Каменских недавно отлично отдохнула в Дубае. Девушка наводнила свои микроблоги в Instagram и TikTok снимками и видео в бикини.

Очередной фотошедевр Каменских опубликовала в stories. Красотка в салатовом бикини запечатлела на пляже свою «как у Ким» в стрингах после водных процедур. Капельки поблескивали на солнышке, стекая по сдобным формами звезды, которая без всякого смущения запостила столь пикантный ракурс в Сети.

Кстати, Каменских уже четвертый год замужем за экс-коллегой по группе «Потап и Настя» Алексеем Потапенко. Но даже наличие мужа не останавливает звезду от демонстрации своих прелестей.

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