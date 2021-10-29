«Зачем же так горячо?»: молодая жена Цекало взбудоражила фанатов новыми провокационными кадрами

Дарина Эрвин вышла замуж за Александра Цекало в 2019-м. Девушка младше именитого продюсера в два раза. Ради союза с ней Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой – Викторией, которая родила ему двоих детей в десятилетнем браке. Сейчас Дарина и Александр Живут в США.

В своем микроблоге эффектная брюнетка часто делится с фанатами откровенными кадрами, демонстрируя свои эффектные формы. На этот раз она появилась в слишком узком кроп-топе с многозначительным вырезом.

«Красоточка! Хороша! Огонь! Зачем так горячо?», — писали пользователи Сети.

Добавим, что Дарина – художница. В своем микроблоге она часто делится своими работами, которые также носят провокационный характер.

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