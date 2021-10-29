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«Я была бы только за продолжение»: звезда «Мылодрамы» Климова – об отношениях с Буруновым

Актриса Маруся Климова стала героиней нового выпуска «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro.

«Я была бы только за продолжение»: звезда «Мылодрамы» Климова – об отношениях с Буруновым
Сергей Бурунов и Маруся Климова. Фото: instagram.com/maria.klimova_off/

На портале Teleprogramma.pro вышел новый выпуск «Загугли звезду». Это проект, в котором известные люди – музыканты, актеры театра и кино, телеведущие – отвечают на популярные запросы в Сети от пользователей.

В новом выпуске героиней стала актриса Маруся Климова. 32-летняя звезда сериалов снималась в комедии «Мылодрама» с Сергеем Буруновым. М рассказала, какие отношения у нее сложились с любимцем миллионов.

«Мы сразу сработались, между нами не возникало никаких конфликтов. Несмотря на ночные съемки с огромным количеством текста, мы весело проводили время. Всегда все было на позитиве.

Партнер он классный. Я думаю, что ему и со мной неплохо работалось. По крайней мере, Сергей не жаловался. Два сезона прошли на ура. Но очень жаль, что на этом история закончилась, я была бы только за продолжение», — рассказала актриса.

Сергей Бурунов и Маруся Климова. Фото: instagram.com/maria.klimova_off/

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