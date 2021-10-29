Не выглядит на 65: Лариса Долина подчеркнула стройную фигуру облегающим бадлоном и юбкой из страз

Певица кардинально сменила имидж и теперь к точеной талии приобрела длинные белокурые локоны.

Звезда советской и российской эстрады Лариса Долина улетела в Санкт-Петербург на творческий вечер Игоря Бутмана. Артистка показала своим подписчикам в микроблоге, в какой наряде отправилась на сцену.

Долина нарядилась в черный облегающий бадлон и юбку-карандаш из мерцающих страз. Перед поездкой певица кардинально сменила имидж и обрела длинные, до ягодиц, белокурые локоны, как у Ольги Бузовой. И теперь, с учетом новой внешности и фигуры, Долина даже близко не выглядит на 65 лет.

Напомним, за последний год Лариса Долина значительно похудела. Она пересмотрела свое питание и скинула более 20 килограммов.

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