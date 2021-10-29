«Это выглядит расправой с Бояковым»: Райхельгауз выступил резко против нового директора МХАТа

Как отметил худрук «Школы современной пьесы», Владимир Кехман ничего не понимает в драматическом театре.

Художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз заявил, что не поддерживает назначение во МХАТ имени Горького нового директора Владимира Кехмана.

«Назначение во МХАТ имени Горького нового директора — это выглядит расправой с Бояковым, который за короткое время смог оживить эту мертвичину». Иосиф Райхельгауз

Как отметил Райхельгауз, Кехман ничего не понимает в драматическом театре. Он не поддерживает первые призывы нового директора — вернуть в театр почетного президента — 88-летнюю Татьяну Доронину. Данное назначение он назвал безобразным. По его словам, разрушаются ростки нового театра, созданного за короткий промежуток времени Бояковым, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Владимиру Кехману 53 года. Он известный бизнесмен и театральный деятель.

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