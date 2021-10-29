Женские туфли 2021/2022: пять свежих трендов
Видео
«Красотка» навсегда: образы Джулии Робертс с красных дорожек
Видео

«Это выглядит расправой с Бояковым»: Райхельгауз выступил резко против нового директора МХАТа

Как отметил худрук «Школы современной пьесы», Владимир Кехман ничего не понимает в драматическом театре.

«Это выглядит расправой с Бояковым»: Райхельгауз выступил резко против нового директора МХАТа
Иосиф Райхельгауз. Фото: Globallookpress.com

Художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз заявил, что не поддерживает назначение во МХАТ имени Горького нового директора Владимира Кехмана.

Эдуард Бояков
Эдуард Бояков. Фото: Globallookpress.com

«Назначение во МХАТ имени Горького нового директора — это выглядит расправой с Бояковым, который за короткое время смог оживить эту мертвичину».

Иосиф Райхельгауз

Как отметил Райхельгауз, Кехман ничего не понимает в драматическом театре. Он не поддерживает первые призывы нового директора — вернуть в театр почетного президента — 88-летнюю Татьяну Доронину. Данное назначение он назвал безобразным. По его словам, разрушаются ростки нового театра, созданного за короткий промежуток времени Бояковым, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Владимиру Кехману 53 года. Он известный бизнесмен и театральный деятель.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Владимир КехманИосиф РайхельгаузМХАТ имени ГорькогоТатьяна ДоронинаЭдуард Бояков