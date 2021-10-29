«Я считаю это неудачным ходом»: Райхельгауз раскритиковал назначение Хабенского худруком МХТ

По его мнению, для руководства таким театром «требуется все-таки другое».

Художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз раскритиковал назначение Константина Хабенского на должность худрука МХТ имени Чехова.

По его словам, этот человек, безусловно, замечательный и выдающийся актер. Но для руководство таким театром, как МХТ, требуется все-таки что-то другое. Нужна мощнейшая концепция, умение создавать программу.

«Если б был конкурс концепций — стало бы понятно, из кого и из чего происходит выбор. А тут все прошло кулуарно, и я считаю это неудачным ходом». Иосиф Райхельгауз

Напомним, что Константин Хабенский сменил на должности руководителя МХТ Сергея Женовача. Бывший худрук покинул свой пост по собственному желанию, сообщает «Комсомольская правда».

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