Звезда на стиле: Барановская нарядилась в кожаный комбинезон трендового цвета латте

Ведущая теле- и радиопроектов Юлия Барановская старается всегда выглядеть модно. Девушка держит руку на пульте трендов и на сей раз поддержала сезонный тренд на цвет латте.
Красотка Барановская появилась на съемке с певицей Валерией в модном комбинезоне из экокожи актуального оттенка, который Эвелина Хромченко назвала в ряду остромодных этой осенью.
Кстати, среди палитры модных цветов – как спокойные нейтральные оттенки, так и яркие краски. Это бежевые, песочные, латте, а также фуксия, цвет борща, горький шоколад, зеленый, нежно-розовый.
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