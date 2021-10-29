Звезда на стиле: Барановская нарядилась в кожаный комбинезон трендового цвета латте

Ведущая теле- и радиопроектов Юлия Барановская старается всегда выглядеть модно. Девушка держит руку на пульте трендов и на сей раз поддержала сезонный тренд на цвет латте.

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Красотка Барановская появилась на съемке с певицей Валерией в модном комбинезоне из экокожи актуального оттенка, который Эвелина Хромченко назвала в ряду остромодных этой осенью.

Кстати, среди палитры модных цветов – как спокойные нейтральные оттенки, так и яркие краски. Это бежевые, песочные, латте, а также фуксия, цвет борща, горький шоколад, зеленый, нежно-розовый.

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