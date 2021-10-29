Женские туфли 2021/2022: пять свежих трендов
Видео
«Красотка» навсегда: образы Джулии Робертс с красных дорожек
Видео

Звезда на стиле: Барановская нарядилась в кожаный комбинезон трендового цвета латте

Телеведущая Юлия Барановская старается держать руку на пульсе модных веяний.

Звезда на стиле: Барановская нарядилась в кожаный комбинезон трендового цвета латте
Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Ведущая теле- и радиопроектов Юлия Барановская старается всегда выглядеть модно. Девушка держит руку на пульте трендов и на сей раз поддержала сезонный тренд на цвет латте.

Красотка Барановская появилась на съемке с певицей Валерией в модном комбинезоне из экокожи актуального оттенка, который Эвелина Хромченко назвала в ряду остромодных этой осенью.

Валерия и Юлия Барановская. Фото: instagram.com/valeriya/

Кстати, среди палитры модных цветов – как спокойные нейтральные оттенки, так и яркие краски. Это бежевые, песочные, латте, а также фуксия, цвет борща, горький шоколад, зеленый, нежно-розовый.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Барановская новостиЗвездный стильмода и стильНовости googleЮлия Барановская