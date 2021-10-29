Анфиса Чехова в легком гипюровом платье с откровенным декольте пренебрегла бельем с пуш-ап

Звезда экрана появилась на улице в голубом Х-силуэтном наряде длины миди.

Популярная телеведущая Анфиса Чехова хорошо отдохнула в Мексике перед локдауном. Красотка уже дома, но продолжает разбирать фотоархивы из отпуска.

В новой публикации звезда разместила снимок с прогулки. На нем красотка позирует в голубом гипюровом платье Х-силуэта с откровенным декольте на запах. Видимо, линия завышенной талии и натолкнула Чехову на мысль пренебречь бельем с пуш-ап, поскольку былая сочность и округлость пропали.

Но на отдыхе, наверное, отсутствие нижнего белья – простительная шалость. Чего не скажешь о страсти щеголять без бюстгальтера в общественных местах и даже на съемках.

Этим грешит Ольга Бузова, и недавний конфуз на телепередаче – очередное подтверждение неуместности столь откровенных зрелищ.

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