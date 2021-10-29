От коляски к иномарке: годовалый малыш Плющенко решил выбрать себе новый транспорт

Вместе со старшим братом Сашей маленький Арсений Плющенко вышел на прогулку.

Самый младший сынок Евгения Плющенко и Яны Рудковской Арсений с пеленок окружен роскошью. Мама с папой не скупятся на дорогие вещи и аксессуары, а родные и близкие – на подарки.

С первых дней мальчик ездит на брендовых колясках, но, похоже, пришла пора пересаживаться с четырехколесного детского транспорта на взрослый.

Во дворе особняка у семьи Плющенко стоит внедорожник модного цвета борща, и когда Гном Гномыч и маленький Арсений вышли на прогулку, годовалый малыш от коляски потянулся к иномарке. Мама мальчиков, снимая ребят на видео, гордо подчеркнула: «Арсений Плющенко выбирает Porshe».

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