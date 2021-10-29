До ужаса сексуально: Наташа Королева в хэллоуинском черном наряде не забыла подчеркнуть «ложбинку греха»

Звезда эстрады Наташа Королева не только активно выступает на сцене, но и является телеведущей. Артистка вместе с сыном Архипом Глушко ведет «У-дачный чарт» на Муз-ТВ.

Каждый выпуск – это мини-история с перевоплощением. Наташа Королева уже побывала наездницей, появившись в кадре с лошадью, садовницей, позирующей в собственном огороде, отправлялась на пляж в образе спасательницы Малибу. А теперь подошло время потусторонней тематики.

Королева в преддверии Хэллоуина, который празднуется 31 октября и который все активнее отмечают в России, примерила мрачный образ. Звезда предстала с венком на голове, характерным гримом и черных одеждах.

Правда, образ получился больше сексуальным, нежели страшным – певица не забыла подчеркнуть «ложбинку греха» в откровенном декольте и пухлые губы, украсив их красной помадой.

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