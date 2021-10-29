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Платье 18+: Настя Каменских в декольте до пояса показала красивые округлости

Звезда выбирает эффектные наряды, которые производят должное впечатление.

Платье 18+: Настя Каменских в декольте до пояса показала красивые округлости
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских сейчас улетела на гастроли в Турцию. В перерывах между выходами на сцену красотка успела передать фотопривет подписчикам своего микроблога, позируя для селфи в концертном платье.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Все наряды у Каменских довольно откровенные. Девушка на этот раз предстала в своем эффектном алом платье-бюстье, сверкнув красивой зоной декольте до талии. Рельефные очертания прелестей Каменских произвели впечатление на фанатов.

«Настена, завораживаешь», «Красотка», «Настя, ты лучшая», «Прекрасно выглядишь», «Огонь», — написали некоторые поклонники.

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