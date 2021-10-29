Не влезает в халат: Яна Кошкина в леопардовой накидке с трудом уместила в декольте выдающиеся прелести

Красотка Яна Кошкина не смогла совладать с внушительным бюстом, который норовил «сбежать».

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина отдыхает на Мальдивах. туда красотка улетела вместе со своим отцом и ежедневно рассказывает своему миллиону фолловеров в Instagram, как проходят ее дни на райском острове.

Записывая видео для новой публикации, красотка засветила распахивающееся декольте, в котором не смогла уместить свой внушительный бюст – грудь норовила «сбежать» из тесного леопардового халатика.

Девушка посетовала, что уже третий день на острове идет дождь, и чтобы загореть, ей требуется солярий. Они с папой решили отправиться на его поиски.

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