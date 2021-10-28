Бамбуковый стол, большие бокалы: Водянова показала завтрак в своем особняке в Париже

Наталья Водянова является успешной топ-моделью. Она уже давно живет в Париже. Наталья не только построила успешную карьеру, но и смогла стать многодетной мамой. Она воспитала сына Лукаса, который уехал учится в вуз в этом году, а также Неву и Виктора от первого брака. Также у нее подрастают сыновья Максим и Роман, которых модель подарила Антуану Арно.

Влюбленные вместе уже 10 лет, но свадьбу они сыграли лишь год назад. Пара также переехала в более просторный особняк, где жена миллиардера все обставила по своему вкусу. Обычно Наталья редко делится домашними кадрами. Но на этот раз она запечатлелась во время завтрака.

Модель похвасталась тем, что спит в шелковой пижаме. Перед ней был бамбуковый стол, на котором расставили тарелки с инжиром, ягодами, мандаринами. Большие стеклянные бокалы стояли с водой. В комнате стоит стеллаж с книгами, а также есть окно с видом на сад.

«Очень полюбила свою пижаму», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как красиво и уютно дома у Водяновой. Многие одарили ее комплиментами. «Ох, как это прекрасно», «У вас так уютно, кайф», «Хочется сесть за этот стол», «Вроде просто, но стильно», «Безумно красиво у вас», «Такой легкий завтрак?», «Ммм, идеально утро в Париже», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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