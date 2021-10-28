Арзамасова в модном пуховике полакомилась сладостями с Авербухом на «Ледниковом периоде»

Лиза Арзамасова уже давно знакома публике как звезда сериала «Папины дочки». Она продолжила карьеру в кино и снялась во многих фильмах, включая «Любовь в большом городе». А в прошлом году стало известно, что актриса устроила и свою личную жизнь. Она встречалась с Ильей Авербухом. Несмотря на разницу в возрасте, влюбленные сыграли свадьбу. А не так давно Лиза родила первенца.

Теперь она заботится о сыне Льве. Первое время актриса почти с ним не расставалась, но теперь она уже снова играет в театре и зачастую сопровождает мужа на разных мероприятиях. На это раз Арзамасова приехала на съемки «Ледникового периода», где Авербух создает постановки для участников проекта. По всей видимости, жена устроила ему перерыв на обед. Звезда поделилась кадрами, на которых они лакомятся печеньем и другими мучными сладостями.

Лиза предстала в модном дутом пуховике сливочного цвета. Ее волосы были завиты в легкие кудри. Она тоже ела и общалась с возлюбленным.

«Как говорят, война-войной, а обед по расписанию. Ты бы поставила 6.0 наверно», — сказал Авербух.

Актриса с удовольствием наблюдала за тем, что происходит на льду. Завороженно она смотрела на фигуристку Евгению Медведеву.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит сама Арзамасова. Добавим, что о сливочном цвете весьма лестно высказывался Александр Васильев. Он замечал, что в этом сезоне очень актуальны оттенки белого и рекомендовал обратить на них внимание.

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