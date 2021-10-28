Пуговка выросла: Екатерине Старшовой исполнилось 20 лет

Бывшая актриса Екатерина Старшова отпраздновала свой 20-летний юбилей. Знаменитость выросла и давно не ассоциирует себя с киноиндустрией.

В четверг, 28 октября исполнительница роли Полины Васнецовой в популярном сериале «Папины дочки» встретила свое 20-летие. Некоторые поклонники Старшовой до сих пор видят в повзрослевшей девушке озорную Пуговку.

Однако сама Екатерина считает, что давно переросла этот образ. Старшова оставила съемки в кино. Бывшая артистка посвятила себя фигурному катанию, а позже фармацевтике.

Екатерина учится в МГУ и называет себя «подрастающим аптекарем».

«Помню Вас в проектах всех. Вы украсили их все. Всегда классно играли. Настроение подняли. Спасибо, что Вы есть», «С днем рождения! Пуговка навсегда», – поздравили Старшову ее поклонники.

Напомним, ранее Екатерина Старшова заявила о прекращении общения с телеэкранными сестрами. Актрисы Мирослава Карпович и Елизавета Аразамасова подписаны на экс-Пуговку в социальных сетях. Однако тесной связи между ними и Старшовой нет.

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