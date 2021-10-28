«Лучшая на свете»: Рита Дакота поздравила любимую мамочку с персональным праздником

Исполнительница Рита Дакота разместила на личной странице в Instagram совместное фото с мамой и дочерью. Таким способом знаменитость сообщила о дне рождения своей родительницы.

Женская часть семьи Риты Дакоты запечатлелась в день рождения дочери певицы. Еще недавно Мия праздновала свое четырехлетие. А теперь именинницей стала ее бабушка.

«С днем рождения, моя любимая, моя чудесная, моя самая лучшая на свете мамочка! Какое счастье, что моя мама именно ты. Мне так повезло! Нам всем с тобой повезло! А какая ты чудесная бабушка, таких просто больше нет», — заявила Рита.

«Будь, пожалуйста, всегда здоровой, а остальное заработаем и купим! Я тебя очень люблю! И я всегда рядом! Накидайте маме добрых слов в комментариях к этому посту, если хотите поздравить. Мамочка есть в Instagram, ничего не пишет, но зато все читает», — отметила Дакота.

Напомним, ранее Рита Дакота трогательно поздравила с днем рождения дочь Мию. Малышке исполнилось в этом году четыре года. Артистка призналась, что в столь раннем возрасте девочка хорошо понимает родительницу и стала ей настоящей подругой.

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