«Конфеты не приносил»: Собчак рассказала, как Путин приходил к ним в гости

Светская львица Ксения Собчак рассказала в интервью Иде Галич, как президент России Владимир Путин приходил к ним в гости, когда работал с ее отцом — мэром Санкт-Петербурга.
«Мне тогда было лет 13, и единственное, о чем я думала—– как свинтить на дискотеку», — заявила она.
«А конфеты приносил?» — спросила ее Ида.
«Нет, никогда», — подытожила Собчак.
При этом бывшая ведущая «Дома-2» призналась, что в современное время глава государства в ее доме не был, несмотря на то что долгое время они дружили семьями.
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