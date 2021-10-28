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«Конфеты не приносил»: Собчак рассказала, как Путин приходил к ним в гости

Бывшей ведущей «Дома-2» тогда было 13 лет.

«Конфеты не приносил»: Собчак рассказала, как Путин приходил к ним в гости
Ксения Собчак. Фото: Инстаграм

Светская львица Ксения Собчак рассказала в интервью Иде Галич, как президент России Владимир Путин приходил к ним в гости, когда работал с ее отцом — мэром Санкт-Петербурга.

«Мне тогда было лет 13, и единственное, о чем я думала—– как свинтить на дискотеку», — заявила она.

«А конфеты приносил?» — спросила ее Ида.

«Нет, никогда», — подытожила Собчак.

При этом бывшая ведущая «Дома-2» призналась, что в современное время глава государства в ее доме не был, несмотря на то что долгое время они дружили семьями.

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