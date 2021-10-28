«Встала на гвозди»: Анна Хилькевич похвасталась новым достижением

Артистка отметила, что смогла взобраться на острый предмет со второй попытки.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Универ» Анны Хилькевич появилась фотография знаменитости на уроке по йоге. Примечательно, что актриса смогла длительное время простоять на гвоздях.

Многие звезды занимаются медитациями и йогой. Например, актриса Алика Смехова выполняет упражнения в гамаках. А певица Валерия оттачивает асаны даже у себя дома.

Анна Хилькевич тоже влюблена в упражнения по медитации. Недавно артистка даже решилась встать на гвозди во время йоги.

«Вчера вечером я встала на гвозди. Это была моя вторая попытка, которая прошла успешно. Я смогла пройти этот непростой для моей головы этап и не «сломаться», — похвасталась Хилькевич.

Анна отметила, что во время непростого упражнения плакала и смеялась одновременно.

«В течение часа, что я стояла на гвоздях, со мной происходили разные удивительные и очень приятные вещи. И слезы, и смех, и наслаждение.

Короче, я была в шоке, что через такую практику можно так много чего о себе узнать и достать», — резюмировала Анна.

Напомним, ранее Анна Хилькевич похвасталась подросшими дочками. Актриса призналась, что у девочек абсолютно отличные друг от друга характеры.

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