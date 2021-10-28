Собчак призналась, кто целуется лучше – Канделаки или Ивлеева

Ксения Собчак в интервью Иде Галич обсудила свой страстный поцелуй с Настей Ивлеевой, который произошел на премьере шоу «Королевские кобры». В Сети уже шутят, что это был «полный засос».
«Зачем это надо было?» — спросила Собчак Галич.
«А что тут такого? Вспомнила Тину Канделаки», — ответила бывшая ведущая «Дома-2».
Ида, в свою очередь, уточнила у Собчак: кто лучше целуется — Канделаки или Ивлеева.
«Ивлеева, это было прекрасно», — отметила Ксения.
Поклонники в соцсетях сравнивают новую выходку со скандальной ситуацией 2000-х, когда на сцене премии MTV Мадонна поцеловала Бритни Спирс и Кристину Агилеру. «Наши не хуже», — можно найти ответ в Интернете.
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