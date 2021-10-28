«Но я ему об этом не скажу»: Собчак назвала человека, которого презирает

Светская львица Ксения Собчак рассказала в интервью Иде Галич о том, что есть люди, которых она презирает и, как она высказалась, «ржет над ними». Блогер попросила ее уточнить – кто же это именно.

«Владимир Соловьев, например. Но я не буду при встрече ему об этом говорить, я обязательно поздороваюсь», — заявила она.

Напомним, в прошлом году в Сети активно обсуждали предпринимательские амбиции Ксении Собчак, которая, по слухам, стала совладелицей крабового бизнеса. Соловьев тогда заявил, что боится за жизнь Собчак.

«Я очень волнуюсь за Ксению. У нас плохие отношения. Очень. И все это знают, мы никогда не скрывали. Но, немного понимая, что такое крабовый бизнес, я больше всего боюсь, что ее убьют. Потому что она влезла не просто в криминальный, а в гиперкриминальный бизнес», — сообщил телеведущий.

По его мнению, когда она была «дивой-дивой» — это было хорошо, но когда экс-ведущая «Дома-2» попыталась стать бизнесвумен, то образ «дивы» ей помешал. Такая же ситуация произошла в политике.

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