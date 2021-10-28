«Я же теперь жена чиновника»: Собчак назвала баснословную сумму годового дохода

Светская львица Ксения Собчак в интервью Иде Галич рассказала о своих доходах.

«Я теперь испортила всю малину, потому что самая богатая жена чиновника – это теперь Ксения Собчак», — гордо отметила она.

Бывший кандидат в президенты назвала точную сумму. В год, по ее словам, ее доход составляет порядка 4 миллионов долларов. В рублях это 280 миллионов. В месяц это получается 23 миллиона рублей.

Напомним, ее муж Константин Богомолов является художественным руководителем Театра на Малой Бронной. В новой должности режиссер сменил Сергея Голомазова, работавшего с 2007 года.

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