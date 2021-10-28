Собчак о наркотиках: «Бывало, я не прекрасная»

Светская львица Ксения Собчак дала интервью блогеру Иде Галич. Зрители спросили ее – куда в итоге они прятали наркотики на свадьбе Моргенштерна. Напомним, Собчак была ведущей данного мероприятия. Телеведущая, как всегда, отшутилась.

«Я пожилой человек, я ничего не прятала. Но я не могу сказать, что я такая прекрасная. В моей жизни это бывало. Но сейчас давление не то, ты должен за собой следить», — отметила она.

31 августа Моргенштерн и Дилара с размахом сыграли свадьбу в Москве, потратив на нее более 20 миллионов рублей.

Тогда на мероприятии гуляли все звезды российского шоу-бизнеса и родственники молодоженов. А вот бабушка Алишера не смогла присутствовать на празднике из-за проблем со здоровьем. Именно поэтому рэпер решил устроить еще одно торжество в родной Уфе.

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