«Сильно набухивалась»: Собчак рассказала о тусовках

Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак в интервью Иде Галич рассказала, как в молодости часто ходила на тусовки. В последние годы, по ее словам, она относится к таким мероприятиям профессионально.

«В моей жизни по-прежнему много Баскова, Киркорова, Урганта, но это просто большая статья моих доходов. Меня часто приглашают вести мероприятия», — рассказала Собчак.

При этом светская львица подчеркнула, что «пару раз в жизни сильно набухивалась», но в конце заметила, что это несвойственная ей форма.

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