Настасья Самбурская позировала в черном бархате на вечеринке в музее

Артистку пригласили на день рождения бизнесвумен Оксаны Бондаренко.

Актриса Настасья Самбурская запечатлелась в черном классическом платье из бархата с вишневыми аксессуарами в Пушкинском музее. Примечательно, что там прошел день рождения приятельницы знаменитости.

Бизнесвумен в модной сфере Оксана Бондаренко устроила свой день рождения в музее. Именинница собрала в Пушкинском музее не только дизайнеров и предпринимателей, но и артистов. Среди них оказалась исполнительница главной роли в сериале «Универ» Настасья Самбурская.

«Прекрасный вечер в музее! Спасибо, Оксана, за такое красивое мероприятие по случаю твоего дня рождения», — поблагодарила Настасья именинницу.

Самбурская позировала возле экспонатов в длинном приталенном платье с пышной юбкой из черного бархата.

Артистка дополнила его сумочкой из бархата цвета выдержанного красного вина. Жемчужные бусины украсили аксессуар и уши Настасьи. Актриса завершила образ нюдовым макияжем и бордовыми ботильонами.

Напомним, ранее Настасья Самбурская рассказала о предпочтениях при выборе спутника жизни. Артистка призналась, что никогда не обратит внимание на слабого мужчину.

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