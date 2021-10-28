«Миюша была неподражаема»: Исхаков пришел на утренник малютки-дочки

Бывший муж певицы не только рассказал, как прошел утренник, но и поделился совместным фото с Полиной Гагариной и наследницей.

Полина Гагарина является победительницей второй «Фабрики звезд», а также она ездила на «Евровидение», где заняла второе место. Певица не перестает работать над собой и регулярно гастролирует. При этом пока ей не везет в личной жизни. Она пережила развод с актером Петром Кисловым, от которого у нее есть сын Андрей. А в прошлом году артистка рассталась со вторым избранником Дмитрием Исхаковым.

Примечательно, что Полина первое время старалась не комментировать ситуацию с разводом. Она стала еще больше времени уделять детям, в особенности дочке Мие. Певица оберегает наследницу от лишнего внимания, поэтому показывает ее редко.

Но на днях она отправилась на утренник дочки. Более того, она пришла на выступление малышки с бывшим мужем. Они поддержали Мию, которая играла в спектакле волка.

«Родительский день. На днях сходили на утренник. Обожаю утренники. Миюша играла серого волка в сказке про трех поросят. Миюша была неподражаема. Волк в ее исполнении был бесподобен, а краски, которые она использовала в создании образа и характера своего героя, раскрыли его с новой неожиданной стороны», — поделился Исхаков.

Примечательно, что ранее в интервью он признался, что не может увидеть дочку без договоренности. Более того, Дмитрий обратился в суд, требуя урегулировать свидания с дочкой от певицы, а также с пасынком Андреем.

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