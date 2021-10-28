Тарасов и Дава явно не ожидали: Бузова прошлась в платье без нижнего белья

Певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова уже много лет неразрывно связана с эпатажем. Зрители целых 20 лет не устают обсуждать внешность, личную жизнь, проекты и модные образы девушки. За ее стилем пристально следят и даже копируют. И останавливаться Бузова не планирует: на премию Modal Topical Style Awards 2021 Ольга пришла в крайне открытом и откровенном вечернем платье.

Несмотря на развод с футболистом Тарасовым, неудачные отношения с Батрудиновым и Давой Ольга продолжает сиять и остается на высоте. В этот раз она надела черное вечернее в платье длиной в пол. Вырезы на платье открывают зрителям самые интимные места певицы. Ради такого наряда Бузовой пришлось не надевать нижнее белье. Ее это нисколько не смущало, она много фотографировалась и вела себя спокойно.

На мероприятии Бузова получила премию в номинации Икона стиля и была крайне этому рада. Она и правда пример подрожания для многих в подборе луков.

Интересно было бы узнать, смотря на такую стройную красотку в открытом черном облегающем платье, не жалеют ли все бывшие Ольги о расставании… Звезда решила больше не афишировать подробности своей личной жизни, но сейчас уже активно ходят слухи, что сердце ведущей несвободно.

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