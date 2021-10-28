В нежно-голубом платье: внучка Маслякова предстала в роли ведущей в детском КВН

Движение «Детский КВН», которому уже 20 лет, стартует в эфире Первого канала. Ведущими проекта стали – Таисия Маслякова и капитан команды КВН Высшей лиги «МегА» Степан Лукин.

Александр Масляков является телеведущим. Недавно его наградил президент Владимир Путин орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Руководитель и ведущий шоу КВН Александр Масляков привык быть на сцене с юмористами. он также вырастил сына Александра-младшего, который стал ведущим Премьер-лиги КВН.

Наследник телеведущего давно счастлив в браке с журналисткой Ангелиной Викторовной. У пары есть дочка Таисия. До недавнего времени внучку Маслякова не часто можно было увидеть по ТВ. Однако теперь 15-летняя девушка стала ведущей детского КВН.

Это движение существует уже 20 лет. В новом сезоне участие в отборочном туре приняли 220 детских команд КВН со всей России, а 32 лучших сошлись на сцене «Планеты КВН», чтобы побороться за выход во второй этап и выступления на большой сцене.

Условия игры для детей отличаются от взрослого КВН. Юные участники соревнуются в двух больших конкурсах: «Приветствие», после которого отсеивается часть команд, и «Сказка».

На сцене предстали Таисия Маслякова и капитан команды КВН Высшей лиги «МегА» Степан Лукин. Они стали ведущими этой игры. Внучка Маслякова отметилась в небесно-голубом платье миди с модным воротничком «Клодин». Наряд подчеркнул ее хрупкость. Ее напарник был в клетчатом костюме.

Кресла жюри заняли: Юлия Михалкова, Гар Дмитриев, Рухин Магеррамов, Михаил Башкатов, Екатерина Скулкина, блогер Юлька Гаврилина, Вадим Галыгин, а также другие известные персоны.

Зрителей ждет первый четвертьфинал, а потом полуфинал, куда пройдут всего 12 команд, а также финал — где будут только три команды, и лишь одна станет чемпионом шоу талантов «Детский КВН».

Стартует показ детского КВН на Первом канале 31 октября в 14:00.

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