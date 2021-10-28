Телеканал «Муз-ТВ» обвинили в гей-пропаганде

В Басманный суд Москвы поступило сообщение с обвинением канала «Муз-ТВ» в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей. Заявление будет рассмотрено 17 ноября. Этим делом займется Роскомнадзор, передает РИА Новости.
На фоне других звезд отличился и блогер Даня Милохин. Он пришел на премию в весьма странном наряде. На парне был наряд, состоящий из двух частей: половина тела была в традиционном мужском черном строгом костюме, а другая половина — в коротком ярко-розовом платье с пышной юбочкой. На одной ноге Милохина была надета женская обувь на каблуке. Он жеманничал и кокетничал на публике как девушка.
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