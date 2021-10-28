Телеканал «Муз-ТВ» обвинили в гей-пропаганде

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Вот это компания: Пелагея в леопардовом платье миди и сапогах на шпильке устроила танцы с Киркоровым

Певица повеселилась на празднике, который устроил Михаил Галустян. Она даже спела в дуэте с поп-королем отечественной эстрады.