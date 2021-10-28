Сестра Нюши взбудоражила пикантным кадром в купальнике и провела аналогии с животными

Сестра певицы Нюши, двукратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Мария Шурочкина, в Instagram поделилась откровенным кадром. На снимке она позировала в красивом купальнике на берегу моря.

«Если бы вы были животными, то какую жизнь вы бы выбрали? Быть свободным, быть диким и независимым в глубине душе хочется каждому из нас, не правда ли? Но еще глубже в нас сидит желание существовать, будучи под присмотром и защитой. Почему? Жду ваших мыслей». Мария Шурочкина

«Жизнь орла — летать, парить. Иметь потрясающее зрение. Если морским животным, то однозначно касаткой», «Кошкой у хорошего хозяина», «Я бы хотела быть черепахой. Живут они долго, никуда не торопятся и у них есть защитный панцирь», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее Мария Шурочкина говорила, что широкая публика знает ее благодаря сестре, певице Нюше. По спортивным успехам ее узнает, как она думает, лишь узкий круг лиц, сообщает sportkp.ru.

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