«Подарили губные гармошки»: Лазарев показал, какое утро ему устроили маленькая дочка и сын

Сергей Лазарев является одним из самых популярных артистов в России. Он дважды ездил на конкурс «Евровидение», а Филипп Киркоров называет его своим преемником. Примечательно, что певец обладает обаянием и привлекательной внешностью, но личная жизнь у него долго не складывалась.

Он в итоге решил скрывать подробности своей жизни. Но несколько лет назад стало известно, что Сергей воспитывает двоих детей, которых родили суррогатные мамы.

Недавно Лазарев отправил сына Никиту учиться в первый класс. А вот его дочке Анне в сентябре исполнилось три годика. Не так давно певец впервые взял малышку на красную дорожку, нарядив ее в пышное платье.

Он признавался, что воспитывать наследников ему помогает мама. А теперь Лазарев поделился новым видео. Сергей решил показать, какое музыкальное утро устроили ему дети.

Анна предстала в черных лосинах и желтой футболке с принтом в виде жирафа. Также в футболке и штанах был ее брат. Они играли на губных гармошках.

«Вот такое доброе утро! Детям подарили губные гармошки», — написал артист.

Поклонники пришли в восторг от того, как играют малыши. Многие поразились тому, как они похожи на папу.

«Какая милая дочка», «Какое чудо», «Сергей, это очень доброе утро», «Какая хорошенькая Аня», «У вас чудесные малыши», «Просто такие красивые, копии папы», — стали писать пользователи Сети.

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