«Пытаются хоть что-то высосать из пальца»: Бородина резко ответила критиковавшей ее Боне

Ксения Бородина и Виктория Боня — уже давно ссорятся публично в медийном пространстве. Они обвиняют друг друга в своих соцсетях или в беседах со СМИ. Боня куда чаще пытается побольнее уколоть Бородину едким замечанием или грубым выказыванием. Недавно Виктория в очередной раз грубо высказалась о коллеге и даже обвинила ее в употреблении наркотиков, Ксения защитила себя в своем Instagram.

Бородиной сейчас не до разборок: она принимает участие в съемках «Ледникового периода» на Первом канале, ее приглашают в гости к Ване Урганту, большое количество съемок и фотосессий после развода с мужем Курбаном. Однако на комментарии Бони, которая не перестает припоминать Ксению в каждом интервью, телеведущая нашла время ответить.

«У меня нет конфликтов с хайпожорами и бездельниками, это они каждый раз пытаются хоть что-то высосать из пальца для своего контента. Я никогда их не обсуждаю. Обсуждать меня в прямых эфирах и постоянно лить грязь — удел бездельников. Мой — идти дальше», — прокомментировала Ксения все злостные нападки в ее сторону.

Кроме того, Ксюша отреагировала и на общественный хейт по поводу ее участия во многих проектах на ТВ.

«Я долго не соглашалась на разные шоу, ведь у успеха есть другая сторона медали — где будут обзываться, смеяться, хейтить».

Однако мы видим, что Бородина поборола свой страх быть осмеянной и стала активно пробовать себя в новых амплуа в разных проектах.

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