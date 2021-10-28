Андрей Разин озвучил баснословную денежную сумму, которую дал участникам «Ласкового мая»

Как отметил продюсер, некоторые музыканты его в итоге предали.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram тепло поздравил с днем рождения одного из первых солистов «Ласкового мая» — Андрея Гурова.

Он напомнил коллеге, что музыканты «Ласкового мая» всегда рядом с ним. Также он заметил, что этот певец его никогда не предавал.

«В отличие от других, которые, несмотря на то, что получили по миллиону долларов, льют на меня грязь. Ты всегда скромно и честно работал за свою зарплату, но при этом оставался порядочным и самым надежным другом». Андрей Разин

Напомним, что у Андрея Разина в последние годы крайне напряженные отношения с бывшим лидером «Ласкового мая» Юрием Шатуновым. В прессе продюсер и музыкант не раз оскорбляли друг друга.

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