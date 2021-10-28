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«Глянь! Пирожок стиснула»: Каменских в прилипших стрингах сверкнула «интимным треугольником»

Украинская поп-дива покрасовалась в сексапильном купальнике, показав, чем так щедро наградила ее матушка-природа.

«Глянь! Пирожок стиснула»: Каменских в прилипших стрингах сверкнула «интимным треугольником»
Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Настя Каменских то и дело публикует в микроблоге пикантные снимки в мини-бикини. Такие «горячие» кадры не только восхищают мужскую часть подписчиков поп-дивы в Instagram, но и ошеломляют женскую аудиторию. Некоторые недоумевают: как муж артистки Потап позволяет ей позировать едва ли не в костюме Евы.

На пляже Настя позировала в трусиках из сжатой ткани, соблазнительно утянув свой «оладушки». Кроме того, певица едва не сверкнула всей «интимной зоной» в слишком узких трусиках. Такие кадры взволновали фанатов, лишив их дара речи.

Певица Настя Каменских
Настя Каменских в тесных стрингах сверкнула своей «зоной бикини». Фото: Instagram.com/kamenskux

«Глянь! Как пирожок стиснула», «Завязочки на трусиках аж в бедра впились», «Ну горяча», «Вау! Шикарная», «Пленительная красотка», «Так и хочется дернуть… вашу веревочку на трусиках», «Булки оголодали», «Животик такой сочный, еще и эта цепочка!! Ммм… Шахерезада», — пишут фолловеры.

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