«Уезжаю во Флоренцию»: Рудковская в костюме-пижаме Dior предстала на борту частного самолета

Яна Рудковская является известной модницей. Она давно счастлива в браке с фигуристом Евгением Плющенко. Светская львица не скрывает, что ей нравится проводить время на разных мероприятиях. Она и сама часто устраивает дома званые обеды с красивой сервировкой и профессиональным декором.

Несмотря на то, что у пары подрастают сыновья, младшему из которых только исполнился год, звезда много работает и часто путешествует.

Не так давно Яна вернулась из Парижа, где провела время на показах мод. А теперь она снова отправилась в поездку. Жена спортсмена поделилась кадрами, на которых предстала на трапе частного самолета.

Она облачилась в костюм-пижаму Dior. Позже Рудковская устроила целую фотосессию внутри воздушного судна, где для нее было отведено спальное место. Она надела маску для сна в тон наряда.

«Уезжаю во Флоренцию», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 46-летняя светская львица. Многие также отметили, что у нее всегда стильные наряды для поездок.

«Какая красивая», «Это круто», «Красотка в отлете», «Круто, стильно, дорого», «Сними меня как будто я сплю, но ем ягодки!», «Очень мило, вы всегда в пижаме?», «Если брендовая одежда, то и в пижаме гуляют?», «Хорошего отдыха», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.