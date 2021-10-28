«Обещали взять в жюри на постоянной основе»: Сотникова объяснила, почему обижена на Авербуха

Как отметила фигуристка, ей в итоге ничего не пояснили.

Фигуристка Аделина Сотникова в шоу «Алена, блин!» объяснила, почему обижена на хореографа Илью Авербуха. Причина кроется в шоу «Ледниковый период».

«Когда Давид Манукян получил травму, то мне стали подбирать партнеров. Хотели взять актера Павла Чинарева. Паша подошел по медийности Первому каналу, но что-то в итоге не срослось. Мне было обидно, что не получилось выступить. Много было потрачено сил». Аделина Сотникова

Как отметила Сотникова, Илья Авербух обещал договориться с Первым каналом насчет Чинарева. «Он говорил: «Я все решу, договорюсь, не переживайте. Мне самому очень хочется видеть Аделину в проекте». Но потом что-то пошло не так. Как правило, обижаться нельзя. Но какая-то частичка обиды внутри меня осталась. Все равно как-то некрасиво. Обещали меня взять в жюри на постоянной основе, но ничего не объяснили и не взяли. Но там оказался Манукян. Он там приглашенный гость», — заявила Сотникова.

Напомним, что из-за травмы Давы Аделина Сотникова снялась с шоу «Ледниковый период». Ей так и не удалось подобрать партнера.

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