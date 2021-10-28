«Улыбнись сейчас»: Asti закрыла объектив камеры своей пышной грудью

Asti, она же Анна Дзюба, — солистка популярной группы Artik&Asti. Недавно певица отдыхала на Мальдивах вместе со своим мужем Станиславом. Вообще Мальдивы стали любимым местом отдыха пары, там же прошел их медовый месяц.

В своем инстаграме Анна продолжает публиковать фотографии с отдыха. На этот раз она поделилась снимком, на котором позировала с обезоруживающей улыбкой и в бикини.

«Улыбнись прямо сейчас», — написала Дзюба.

Фанаты, как всегда, не смогли сдержать эмоций.

«Какая крутая! Красотка! Классная! Фото огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, помимо творчества, Анна занимается и бизнесом. У артистки есть свой салон красоты в Москве.

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