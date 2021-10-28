«Стараюсь удивлять»: сбежавшая со свадьбы Лариса Копенкина оказалась в Пятигорске

Недавно Лариса Копенкина, которая получила популярность благодаря браку с Прохором Шаляпиным, вновь собиралась замуж. На этот раз ее избранником стал криптовалютчик Василий Райский. Торжество должно было состояться 23 октября. К этому дню Лариса купила платье за 180 тысяч рублей и получила кольцо от суженого за три миллиона. Но в ЗАГС не явилась.

И только накануне стало известно, что Копенкина уехала на юг России.

«Я в Пятигорске. Жизнь любит преподносить мне сюрпризы, а я стараюсь удивлять ее непредсказуемостью. У меня есть дар Богов, мне всегда везет на удивительных и ярких друзей и людей по судьбе!» — написала Копенкина.

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Напомним, замужем за Прохором Шаляпиным Лариса Копенкина была два года. Пара развелась в начале 2015-го.

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