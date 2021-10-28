«Мы можем только брюзжать»: Боярская — о воспитании старшего сына и его отношении к братику

Елизавета Боярская в свежем интервью рассказала о том, какая обстановка царит у них в семье. Как и любая другая мама, актриса переживала из-за того, что ее старший сын Андрей может не принять, отдалиться от маленького Гриши. Ведь разница между братьями значительная. Но этого не произошло, скорее наоборот. Андрей очень привязан к братику.

Как отметила актриса, камера всегда прибавляет всем 6–8 килограммов. Но сидеть на одной «маковой росе» Мария не собирается.

«Номер один для него — семья. У них, например, фантастический контакт с братом Гришей, несмотря на большую разницу в возрасте. Они очень друг друга любят, играют вместе. Это не может не радовать. Потому что, говорят, если разница в возрасте больше шести лет, у детей контакта нет. У наших — есть, стопроцентный.

Когда мне нужно что-то сделать, я говорю: «Андрей, вот тебе книжка, почитай Грише», и он читает. У них прямо любовь-любовь. Конечно, Андрюша, как и все дети, интересуется и компьютерными играми, которые они обсуждают в школе. Это их мир.

Мы можем только брюзжать на тему, что вот мы в их возрасте читали. На самом деле, если вспомнить, я тоже взахлеб книжки не читала в Андрюшином возрасте, у меня были другие интересы», — отметила Елизавета Боярская с беседе с 7days.ru.