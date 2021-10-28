«Если завидно, то поплачьте в подушку»: Каменских в купальнике взбудоражила сочными видами бедер в микротрусиках

34-летняя певица Настя Каменских однажды очень сильно похудела. Девушка решила избавиться от лишних объемов, и вскоре поклонники оценили достижения своей любимицы — она смогла стать стройнее на три размера.

С лишними килограммами от Каменских не ушла привлекательность и сочные формы. Красотке удается поддерживать градус сексапильности благодаря пышным бедрам. Девушка, отдыхая на пляже Дубая, подчеркнула эту свою выдающуюся часть, натянув завязки от стрингов выше талии.

Это не смогли не заметить поклонники, некоторых возмутил купальник, кто-то зацепился за фигуру. Они принялись комментировать видео в TikTok.

«Завязки затянула до плеч», «Если завидно, то поплачьте в подушку, а Настенька прекрасна», «У вас прекрасная фигура, Настя», «Красивый загар», Шикарная», «Красавица, супер!», «Настюха просто пушка», «Почему все носят какие-то ниточки и огрызки ткани, а не нормальные купальники?» — пишут люди.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!