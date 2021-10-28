«Удачного дня!»: счастливая Меган Маркл появилась на публике

Накануне Меган Маркл появилась на публике. Герцогиня Сассекская блистала в ролике на YouTube, прочитав свою книгу для детей. Видео опубликовал канал Brightly Storytime, которым управляет издательский дом Penguin Random House. Именно там Меган выпустила свою книгу «Скамейка».

Книга вышла в июне этого года и уже стала бестселлером среди детских произведений с картинками по версии New York Times. К слову, это был первый писательский опыт герцогини.

«Надеюсь, вам понравилась «Скамейка». Я рада, что смогла поделиться с вами этой историей. А теперь я надеюсь, что каждый из вас сможет найти себе особенную скамейку, или стул, или небольшой тихий уголок. Просто место, которое что-то значит для вас, которое вы можете разделить с тем, кого любите. Удачного дня и возвращайтесь на Brightly Storytime. До свидания!» — сказала Маркл.

На кадрах она буквально светилась от счастья, что заметили многие пользователи Сети.

«Хорошо выглядит! Сияет! Ее не узнать!» — писали пользователи Сети.

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