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«Предъяви доказательства»: Светлана Малькова обвинила Анастасию Макееву во лжи

По словам многодетной мамы, новый муж актрисы вновь не платит алименты.

«Предъяви доказательства»: Светлана Малькова обвинила Анастасию Макееву во лжи
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Недавно Роман Мальков, который в этом году стал четвертым мужем Анастасии Макеевой, выплатил долг по алиментам своим троим детям. Наследники бизнесмена-строителя живут с мамой в Словении. После этого с чувством выполненного долга Роман и Анастасия отправились на Мальдивы, а затем в Грецию.

Светлана утверждает, что с тех пор отец вновь перестал отправлять детям положенные деньги. В своем Instagram Макеева ответила на вопрос одной из подписчиц, заверив, что ее муж добросовестно исполняет свои обязательства перед детьми.

Светлана Малькова
Светлана Малькова обвинила Анастасию Макееву во лжи. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

«Платит. Иначе бы не мог пересекать границу. Вы много верите тем, кто обманывает ваше доверие», — отметила Макеева.

Малькова же обвинила актрису во лжи.

«Предъяви доказательства», — заметила Светлана.

Добавим, накануне многодетная мама отметила, что они переехали в Словению всей семьей семь лет назад. А в прошлом году Роман отправился в Россию на заработки, где и встретил свою новую любовь в лице звезды театра Анастасии Макеевой.

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