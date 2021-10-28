«Предъяви доказательства»: Светлана Малькова обвинила Анастасию Макееву во лжи

Недавно Роман Мальков, который в этом году стал четвертым мужем Анастасии Макеевой, выплатил долг по алиментам своим троим детям. Наследники бизнесмена-строителя живут с мамой в Словении. После этого с чувством выполненного долга Роман и Анастасия отправились на Мальдивы, а затем в Грецию.

Светлана утверждает, что с тех пор отец вновь перестал отправлять детям положенные деньги. В своем Instagram Макеева ответила на вопрос одной из подписчиц, заверив, что ее муж добросовестно исполняет свои обязательства перед детьми.

«Платит. Иначе бы не мог пересекать границу. Вы много верите тем, кто обманывает ваше доверие», — отметила Макеева.

Малькова же обвинила актрису во лжи.

«Предъяви доказательства», — заметила Светлана.

Добавим, накануне многодетная мама отметила, что они переехали в Словению всей семьей семь лет назад. А в прошлом году Роман отправился в Россию на заработки, где и встретил свою новую любовь в лице звезды театра Анастасии Макеевой.

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