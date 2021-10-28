«Не знали, куда уходить, когда подали голос»: Чубченко вспомнил, как встал на защиту Дорониной

Актер Андрей Чубченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как встал на защиту бывшего худрука МХАТа имени Горького Татьяны Дорониной.

«Мы все без нее остались. Не знали, куда будем уходить, когда подали свой голос. Пришли в СМИ и открыто сказали, что считаем снятие ее с поста худрука и назначение на должность президента театра несправедливым. Ее обманули и ввели в заблуждение». Андрей Чубченко

Жена Андрея Чубченко актриса Юлия Зыкова, которая также пришла на эфир, заметила, что ей страшно представить, как сейчас себя чувствует Доронина.

«Она в 2019 году сыграла в спектакле и в театре больше не появлялась. Это было ее решением. Это ответ, что с ней произошло. Мы надеемся, что наш театр вернется, а не будет клубом по интересам. Это страшно, что актеры оставались без ролей. За что? За то, что они поддержали Татьяну Васильевну», — заметила актриса.

Напомним, что Татьяна Доронина в последние годы не появляется в МХАТе имени Горького. У нее серьезные проблемы со здоровьем и исполнять свои обязанности в театре она не может.

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