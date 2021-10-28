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«Не знали, куда уходить, когда подали голос»: Чубченко вспомнил, как встал на защиту Дорониной

Как отметил актер, актрису обманули и ввели в заблуждение.

«Не знали, куда уходить, когда подали голос»: Чубченко вспомнил, как встал на защиту Дорониной
Татьяна Доронина. Фото: Globallookpress.com

Актер Андрей Чубченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как встал на защиту бывшего худрука МХАТа имени Горького Татьяны Дорониной.

Татьяна Доронина и Андрей Чубченко с женой
Татьяна Доронина и Андрей Чубченко с женой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Мы все без нее остались. Не знали, куда будем уходить, когда подали свой голос. Пришли в СМИ и открыто сказали, что считаем снятие ее с поста худрука и назначение на должность президента театра несправедливым. Ее обманули и ввели в заблуждение».

Андрей Чубченко

Жена Андрея Чубченко актриса Юлия Зыкова, которая также пришла на эфир, заметила, что ей страшно представить, как сейчас себя чувствует Доронина.

«Она в 2019 году сыграла в спектакле и в театре больше не появлялась. Это было ее решением. Это ответ, что с ней произошло. Мы надеемся, что наш театр вернется, а не будет клубом по интересам. Это страшно, что актеры оставались без ролей. За что? За то, что они поддержали Татьяну Васильевну», — заметила актриса.

Напомним, что Татьяна Доронина в последние годы не появляется в МХАТе имени Горького. У нее серьезные проблемы со здоровьем и исполнять свои обязанности в театре она не может.

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Андрей ЧубченкоМХАТ имени ГорькогоПрограмма "Судьба человека"Татьяна ДоронинаТатьяна Доронина последние новости