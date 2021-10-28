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«Сколько было боли в ее словах»: Корчевников объяснил, почему у Дорониной нет детей

Как отметил телеведущий, он понимает, откуда порыв к материнскому чувству у этой актрисы.

«Сколько было боли в ее словах»: Корчевников объяснил, почему у Дорониной нет детей
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему у Татьяны Дорониной нет детей.

Татьяна Доронина
Татьяна Доронина. Фото: Globallookpress.com

«Я понимаю ее порыв к материнскому чувству. Я брал интервью у Татьяны Васильевны. Это было уже довольно давно — восемь лет назад. Она меня тогда поразила какой-то своей исповедальностью.

Сколько боли было в ее словах, когда она мне рассказывала, что не смогла стать мамой. После того предательства, когда Олег Басилашвили, ее муж, ей изменил».

Борис Корчевников

Ранее Татьяна Доронина рассказывала, что у них с Олегом Басилашвили должна была быть двойня. Но после измены детей она потеряла.

«Я приехала в Сталинград. Я поняла, что развожусь и остаюсь одна. Я знала об этой измене. Врач сказала, что их было двое. Это было очень тяжело», — говорила звезда.

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Борис КорчевниковОлег БасилашвилиПрограмма "Судьба человека"СталинградТатьяна Доронина