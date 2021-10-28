«Сколько было боли в ее словах»: Корчевников объяснил, почему у Дорониной нет детей

«Я понимаю ее порыв к материнскому чувству. Я брал интервью у Татьяны Васильевны. Это было уже довольно давно — восемь лет назад. Она меня тогда поразила какой-то своей исповедальностью.

Сколько боли было в ее словах, когда она мне рассказывала, что не смогла стать мамой. После того предательства, когда Олег Басилашвили, ее муж, ей изменил».