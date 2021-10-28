Аж завязки впились: Настя Каменских в алом бикини горячо повиляла своей «как у Ким» в стрингах

Красотка на пляже в Дубае засветила свои пышные прелести.

Певица Настя Каменских обожает будоражить поклонников кадрами в купальниках. Ее TikTok после поездки в Дубай наполнился новым горячим контентом.

На видео Каменских в алом бикини танцует, зажигательно виляя своей внушительной «как у Ким». Стринги от купальника красотка старательно натянула повыше, аж завязки впились в упругую кожу бедер. От этого ее ноги стали казаться выше, а ягодицы – сочнее.

Публикация собрала уже более 100 тысяч лайков и почти тысячу комментариев. Поклонники под видео разделились на тех, кто уверен, что до похудения красотка Каменских выглядела сексуальнее, и других, которым звезда нравится в любом теле.

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