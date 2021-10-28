«Она меня называла, честно скажу, олененок»: Андрей Чубченко высказался о Татьяне Дорониной

Актер Андрей Чубченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о личности актрисы Татьяны Дорониной.

«Она меня называла, честно скажу, олененок. Татьяна Васильевна — мой учитель. Она меня выращивала. Она чувствовала, что во мне что-то есть. Проникнуть в ее сердце было непросто». Андрей Чубченко

Как заметил Чубченко, Татьяна Доронина – крестная его старшей дочери.

«Дети у нас даже не планировались, но в итоге моя жена забеременела. Мы пришли к Татьяне Васильевне на поклон. Я признался, что моя жена Юля беременна. Доронина сказала, что хочет быть крестной. Юля играла на сцене до восьми месяцев», — заявил Андрей Чубченко.

Напомним, что последние годы 88-летняя Татьяна Доронина почти не показывается на публике. Она постоянно пребывает в санаториях и домах отдыха из-за своих многочисленных болячек.

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