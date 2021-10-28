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Пошла с козырей: Клава Кока в бюстгальтере поверх прозрачного топа вышла на сцену

Певица обожает эпатажно и ярко одеваться, выбирая подчас чересчур откровенные наряды.

Пошла с козырей: Клава Кока в бюстгальтере поверх прозрачного топа вышла на сцену
Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Певица Клава Кока, настоящее имя которой — Клавдия Высокова, давно облюбовала откровенный стиль в одежде, который щедро разбавляет гламуром и секси-деталями в современном прочтении.

В основном такие наряды на грани она выгуливает на сцену, эпатируя публику излишней долей откровенности. На одном из концертов красотка вновь эпатировала публику, нарядившись в прозрачные одежды. Поверх черного топа Клава Кока надела бюстгальтер, подчеркнув зону декольте.

Клава Кока. Фото: instagram.com/klavacoca/

Но и на светских мероприятиях Клава Кока едва ли затеряется в толпе. Ее экстравагантные образы даже были удостоены награды — с премии Moda Topical Style Awards 2021 исполнительница хита «Покинула чат» унесла внушительную статуэтку, придя на шоу в платье-комбинации и чулках с подтяжками, которые она показала всем.

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